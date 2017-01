Por Michel Leidermann

Jugar al tenis parecería casi imposible para muchos niños y jóvenes latinos de Little Rock, porque consideran el alto costo del equipo (zapatillas y raqueta) y de las clases, y la poca disponibilidad de canchas en buenas condiciones y a precios baratos. Todo eso no es la realidad le cuenta a EL LATINO, Raúl Bermúdez, director de la Academia de Tenis de su mismo nombre que funciona en el Rebsamen Center, un centro público deportivo que es financiado por la ciudad de Little Rock bajo la supervisión de su Departamento de Parques y Recreación. En 1984 fue elegido como el mejor Centro de Tenis de los EE.UU.